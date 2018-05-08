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09:44 (мск), источник: БЕЛТА

Браконьер из Докшиц наловил рыбы на Br10,8 тыс

Житель Докшиц вечером поставил на озере Бегомльское около 400 м сетей. Ночной улов порадовал: 45 особей плотвы, 1 окунь, 7 карасей золотых, 10 карасей серебряных, 1 линь и 17 лещей.

8 мая, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Браконьер из Докшиц наловил рыбы на Br10,8 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

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Житель Докшиц вечером 3 мая поставил на озере Бегомльское около 400 м сетей. Ночной улов порадовал: 45 особей плотвы, 1 окунь, 7 карасей золотых, 10 карасей серебряных, 1 линь и 17 лещей. Однако с собранной добычей, стоимость которой оценивается в Br10,8 тыс., его задержали работники Лепельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

За незаконную добычу рыбы в особо крупном размере в отношении 42-летнего мужчины следователями Докшицкого районного отдела Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 281 УК Беларуси.

Светлана Сахарова напомнила всем любителям рыбалки о действующем запрете на рыболовство с использованием сетей. «Согласно примечанию к ст. 281 Уголовного кодекса крупным размером ущерба по незаконной добыче рыбы признается размер ущерба на сумму в 100 и более раз превышающую размер базовой величины, особо крупным — в 250 и более раз», — добавила представитель СК.

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