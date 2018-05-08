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10:59 (мск), источник: РИА Новости

Организаторы Универсиады-2019 оценили последствия пожара во Дворце спорта

КРАСНОЯРСК, 8 мая — РИА Новости. Пожар во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в Красноярске, который является объектом зимней Универсиады-2019, по предварительным данным, не повлияет на проведение соревнований, сообщила во вторник пресс-служба дирекции Универсиады.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 05.32 (01.32 мск) вторника. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, в данный момент пожар потушен. По уточненным данным, для тушения привлекалось 83 человека, 30 единиц техники. В ГУМЧС сообщили, что очаг находился на кровле, однако точные причины возгорания не называются и будут известны позже после обследования здания специалистами.

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Опубликовано видео с места пожара в красноярском Дворце спорта

«Люди при пожаре не пострадали, несущие конструкции здания не повреждены. По предварительным данным, последствия пожара не повлияют на проведение соревнований зимней универсиады», — говорится в сообщении.

Дворец спорта построен в 1981 году, до 1995 года во дворце существовала ледовая арена, которая затем была заменена паркетом. В 2016 году началась реконструкция здания. Сдача планировалась на 2018 год. После реконструкции на объекте вновь появится ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу.

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года.

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