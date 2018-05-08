Троллейбус врезался в фонарный столб на юго-западе Москвы
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — ДТП, в результате которого троллейбус столкнулся с фонарным столбом, произошло во вторник утром на
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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — ДТП, в результате которого троллейбус столкнулся с фонарным столбом, произошло во вторник утром на
«Около 08:30 в районе дома 73 по Профсоюзной улице троллейбус № 72 совершил наезд на мачту городского освещения. В результате случившегося ушибы получили четыре пассажира общественного транспорта, они обратились за медицинской помощью», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.
«Вместе с этим Мосгортранс создаст специальную комиссию по расследованию причин ДТП. Сейчас городской транспорт на Профсоюзной улице работает штатно», — добавили в