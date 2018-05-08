Троллейбус врезался в фонарный столб на юго-западе Москвы

«Около 08:30 в районе дома 73 по Профсоюзной улице троллейбус № 72 совершил наезд на мачту городского освещения. В результате случившегося ушибы получили четыре пассажира общественного транспорта, они обратились за медицинской помощью», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.