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10:41 (мск), источник: VLADNEWS

Жилой дом загорелся в Приморье

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные.

Источник: VLADNEWS

В Находке произошло возгорание в жилом доме на улице Сибирская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 10:44, спустя 10 минут на место происшествия прибыли огнеборцы, которые приступили к тушению.

В помещении шёл дым. В связи с задымлением было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что горят: крыша дома, деревянное перекрытие личные вещи.

В 11.02 пожар был локализован, а в 12.25 полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 275 кв. м.

По сигналу на место происшествия прибыли 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

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