В Новосибирской области пропала 69-летняя женщина
Тамара Новикова ушла из дома в городе Куйбышеве 4 мая, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
Тамара Новикова ушла из дома в городе Куйбышеве 4 мая, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
В Новосибирской области пропала 69-летняя женщина, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
Тамара Новикова ушла из дома в городе Куйбышеве 4 мая, с тех пор о ней нет никакой информации.
Приметы: на вид 65−70 лет, рост 163−165 см, худощавое телосложение, седые волосы до плеч, зеленые глаза.
Была одета в серый берет, зимний
Женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам 8−903−904−65−85, 8−951−387−07−58 или по единому номеру 112.