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09:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области пропала 69-летняя женщина

Тамара Новикова ушла из дома в городе Куйбышеве 4 мая, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области пропала 69-летняя женщина, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

Тамара Новикова ушла из дома в городе Куйбышеве 4 мая, с тех пор о ней нет никакой информации.

Приметы: на вид 65−70 лет, рост 163−165 см, худощавое телосложение, седые волосы до плеч, зеленые глаза.

Была одета в серый берет, зимний темно-синий пуховик до колен, черные брюки, черные полусапоги на молнии.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам 8−903−904−65−85, 8−951−387−07−58 или по единому номеру 112.

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