Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области пропала 69-летняя женщина, об этом рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

Тамара Новикова ушла из дома в городе Куйбышеве 4 мая, с тех пор о ней нет никакой информации.

Приметы: на вид 65−70 лет, рост 163−165 см, худощавое телосложение, седые волосы до плеч, зеленые глаза.

Была одета в серый берет, зимний темно-синий пуховик до колен, черные брюки, черные полусапоги на молнии.

Женщина нуждается в медицинской помощи.