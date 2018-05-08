Жительница Сочи пыталась улететь в Тель-Авив по паспорту сестры

Неладное почувствовал сотрудник пограничной службы, проверяя документы жительницы Сочи. Правоохранитель заметил расхождения между фотографией в паспорте и «оригиналом». Пассажирка рейса в Тель-Авив не стала отрицать свою виновность. Девушка призналась, что хотела вылететь в Израиль по паспорту сестры, так как боялась, что власти ближневосточного государства закрыли ей въезд в страну.