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10:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде житель Ставрополья купил телефон за фальшивые деньги

34-летний житель города Нефтекумска Зияудин Магомедов проведет четыре года в волгоградской колонии за сбыт фальшивых денег.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в июне 2017 года Магомедов был проездом в Волгограде и за 30 тысяч рублей купил с рук сотовый телефон. При этом расплатился за него мужчина шестью поддельными пятитысячными купюрами.

Спустя некоторое время продавец понял, что его обманули и обратился в полицию. Подозреваемого вскоре задержали. Свою вину он полностью признал.

Центральный районный суд Волгограда, с учетом наличия у подсудимого неотбытой части наказания за аналогичное преступление, приговорил Магомедова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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