В Волгограде житель Ставрополья купил телефон за фальшивые деньги

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в июне 2017 года Магомедов был проездом в Волгограде и за 30 тысяч рублей купил с рук сотовый телефон. При этом расплатился за него мужчина шестью поддельными пятитысячными купюрами.

Спустя некоторое время продавец понял, что его обманули и обратился в полицию. Подозреваемого вскоре задержали. Свою вину он полностью признал.

Центральный районный суд Волгограда, с учетом наличия у подсудимого неотбытой части наказания за аналогичное преступление, приговорил Магомедова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей.