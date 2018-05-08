Горящий май. Первые пожары в Приангарье чуть не погубили целое село
Праздничные майские дни в Сибири опять омрачают лесные пожары.
Праздничные майские дни в Сибири опять омрачают лесные пожары.
В Иркутской области с 15 апреля объявлен особый противопожарный режим. Выход в лес ограничен. Житель Братского района Иван Сидоркин сравнивает противопожарное состояние своего села
Отбили у стихии.
Такое отношение в сложившейся ситуации с лесными пожарами может привести к большой беде — такой, как в прошлом году в Бубновке Киренского района, где дотла сгорели 59 домов из 88.
Начало мая выдалось тревожным и для других жителей области. Так, 2 мая напряжённая ситуация сложилась недалеко от садоводств на 14-м км тракта Мельничная Падь, где горел лес у садоводства «Илга». В этот же день угроза перехода огня на жилые дома возникла недалеко от Большой Елани Усольского района. Два пожара ликвидировали и в самом Иркутске — на территории лесоперерабатывающего предприятия, где
«Хоть кол на голове теши».
Сотрудники МЧС отмечают, что, несмотря на действие особого противопожарного режима, жители Иркутской области упорно продолжают его нарушать — сжигают мусор во дворах своих домов и разводят костры в лесу.
В поисках возгораний и нарушителей межведомственные группы ежедневно патрулируют дороги, примыкающие к лесам, обходят лесопарковые зоны посёлков. На их вооружении беспилотные летательные аппараты. Как рассказала нашему изданию жительница Иркутского района Ирина Деревнина, за прошедшие выходные она неоднократно видела такие аппараты над своим посёлком. «Сначала думала, что молодёжь играется, а потом увидела, что квадрокоптером управляет сотрудник МЧС, так что даже во дворе всё увидят и лучше не нарушать правила», — говорит женщина.
Тем не менее, только за сутки 1 мая спасатели обнаружили и ликвидировали 11 палов травы, установили 8 нарушителей особого противопожарного режима, более 100 отдыхающих не допустили в лес. За первые продолжительные майские выходные пожарные потушили 30 возгораний сухой растительности. На виновников составили 23 протокола, 6 человек привлекли к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
В связи с обостряющейся ситуацией с пожарами, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области
Важно.
В условиях особого противопожарного режима за нарушение правил пожарной безопасности грозят штрафы:
гражданам — 2000 — 4000 руб. ;должностным лицам — 5000 — 30 000 руб. ;предпринимателям — 30 000 — 40 000 руб. ;юридическим лицам — 200 000 — 400 000 руб.