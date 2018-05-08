Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой
В России появилась своя Эйфелева башня
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Время Жени ушло: Костомаров предрекает Медведевой закат карьеры
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
10:41 (мск), источник: VN.ru

ЧС объявлена из-за провала канализационного коллектора в Бердске

Еще один провал произошел в Бердске Новосибирской области. На этот раз обрушился самотечный коллектор, по дну внушительных размеров ямы журчит зловонная река, а жители улицы Ушакова накануне 9 Мая задыхаются от дурного запаха.

Сложившуюся ситуацию VN.ru прокомментировала замглавы администрации по ЖКХ и сопредседатель комиссии по ЧС Лариса Степанова.

 — Произошло обрушение самотечного коллектора, который является единственным для канализования стоков от микрорайона. Подобная ситуация была и в прошлом году. Пахнет там, конечно, очень плохо, жители жалуются. Режим ЧС позволяет приступить к устранению аварийной ситуации незамедлительно, избежав конкурсной процедуры. Работы по устранению уже начаты, ответственный за устранение — руководитель управления капитального строительства Алексей Егошин. Он уже назначил подрядчика работ — организацию СУ-40. Пока сложно сказать, сколько времени понадобится на ремонтные работы. Сегодня начато вскрытие верха трубы, а что под землей, мы пока не знаем. Все ремонтные работы проводятся без отключения воды.

Лариса Степанова отметила, что работы по ремонту коллектора делятся на две составляющие. Верхнюю часть коллектора, 316 метров, — на пересечении улицУшакова и Советская — будут менять на областные деньги (выделен 31 миллион). А свежий провал, который расположен ближе к улице Островского, будет ремонтироваться за счет средств местного бюджета. Степанова подчеркнула, что решение об объявлении ЧС принято областной комиссией по чрезвычайным ситуациям, которая уже побывала на месте провала.

Обрушения асфальтового покрытия на этой улице случаются с завидной регулярностью в последние четыре года. С каждым годом площадь провалов становится все значительней. Очевидно, что исправить ситуацию временные меры не могут, необходимо полностью менять прогнившую канализацию.

Все новости региона
Прокуроры не нашли жизненно важных лекарств в Новосибирске
Кто может войти в новое правительство
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Порошенко назвал число российских солдат в Донбассе
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Цены на АЗС растут третью неделю подряд
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма Инцидент произошел на площадке криминальной ленты «ЛАбиринт», в которой занят голливудский актер
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными
Количество гостиниц в России достигло рекорда
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь