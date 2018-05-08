«Люди кричали и плакали». На борту самолета рейса Анталья — Челябинск произошло ЧП
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая, ФедералПресс. Судно, заходящее на посадку в Челябинске, попало в сдвиг ветра.
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая, ФедералПресс. Судно, заходящее на посадку в Челябинске, попало в сдвиг ветра.
Международный рейс КЛ 5822 из Антальи в Челябинск авиакомпании Nordwind Airlines не смог приземлиться с первой попытки: самолет начал снижаться, но тут же резко взмыл вверх.
Пассажирам показалось, что судно потеряло управление, многих охватила паника. Как пишет 74.ru, ЧП случилось вчера, 7 мая.
«Мы готовились к посадке в Челябинске, как вдруг самолет резко взлетел, потом падал. В салоне выключился свет, люди кричали и плакали, но стюардессы ничего не могли объяснить. Думала, мы погибнем! Весь этот кошмар продолжался около 15 минут», — рассказала пассажирка рейса Светлана.
В итоге лайнер успешно приземлился в челябинском аэропорту. В результате случившегося никто не пострадал. Позднее пассажирам объяснили, что судно было вынуждено пойти на второй круг
Добавим, по данным очевидцев, самолет был полупустой — именно это, по некоторым данным, могло стать причиной инцидента.