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10:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Люди кричали и плакали». На борту самолета рейса Анталья — Челябинск произошло ЧП

ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая, ФедералПресс. Судно, заходящее на посадку в Челябинске, попало в сдвиг ветра.

Международный рейс КЛ 5822 из Антальи в Челябинск авиакомпании Nordwind Airlines не смог приземлиться с первой попытки: самолет начал снижаться, но тут же резко взмыл вверх.

Пассажирам показалось, что судно потеряло управление, многих охватила паника. Как пишет 74.ru, ЧП случилось вчера, 7 мая.

«Мы готовились к посадке в Челябинске, как вдруг самолет резко взлетел, потом падал. В салоне выключился свет, люди кричали и плакали, но стюардессы ничего не могли объяснить. Думала, мы погибнем! Весь этот кошмар продолжался около 15 минут», — рассказала пассажирка рейса Светлана.

В итоге лайнер успешно приземлился в челябинском аэропорту. В результате случившегося никто не пострадал. Позднее пассажирам объяснили, что судно было вынуждено пойти на второй круг из-за «сдвига ветра» — изменения скорости ветра на разных высотах. Посадка в таких условиях была небезопасной: лайнер мог сесть мимо полосы.

Добавим, по данным очевидцев, самолет был полупустой — именно это, по некоторым данным, могло стать причиной инцидента.

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