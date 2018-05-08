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11:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Донской следком проверит информацию об избиении школьника

Региональный следственный комитет распространил официальное сообщение о том, что будет проверена информация об избиении школьника. Об этом накануне, 7 мая, сообщили СМИ, ссылаясь на мать подростка.

— Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, — пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

Напомним, по словам жительницы Каменского района, 1 мая 2018 года во время праздничных мероприятий мужчина избил 14-летнего подростка. Школьник был госпитализирован в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой.

— Моего сына долго унижали, оскорбляли, а потом просто подняли на руки и ударили об землю, — написала женщина в социальных сетях. — И даже после всего этого, он не остановился и стал душить моего ребенка! Кричал, что на закон ему наплевать! Когда я узнала что случилось, хотела связаться с ним, он на контакт не пошел. А после того, как мы обратились в больницу, полиция до нас так и не доехала!

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