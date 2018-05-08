Донской следком проверит информацию об избиении школьника

— Моего сына долго унижали, оскорбляли, а потом просто подняли на руки и ударили об землю, — написала женщина в социальных сетях. — И даже после всего этого, он не остановился и стал душить моего ребенка! Кричал, что на закон ему наплевать! Когда я узнала что случилось, хотела связаться с ним, он на контакт не пошел. А после того, как мы обратились в больницу, полиция до нас так и не доехала!