Донской следком проверит информацию об избиении школьника

— Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, — пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.
Напомним, по словам жительницы Каменского района, 1 мая 2018 года во время праздничных мероприятий мужчина избил 14-летнего подростка. Школьник был госпитализирован в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой.
— Моего сына долго унижали, оскорбляли, а потом просто подняли на руки и ударили об землю, — написала женщина в социальных сетях. — И даже после всего этого, он не остановился и стал душить моего ребенка! Кричал, что на закон ему наплевать! Когда я узнала что случилось, хотела связаться с ним, он на контакт не пошел. А после того, как мы обратились в больницу, полиция до нас так и не доехала!