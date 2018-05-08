Два «Боинга» опасно сблизились в небе над Шереметьево
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Бортовые системы предотвратили опасное сближение двух авиалайнеров над Москвой, когда между самолетами оставалось всего 300 метров.
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Бортовые системы предотвратили опасное сближение двух авиалайнеров над Москвой, когда между самолетами оставалось всего 300 метров.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах, самолеты Boeing 737−800 и Boeing 777 выполняли обратные маневры в Шереметьево — один взлетал, другой заходил на посадку.
Система предупреждения об опасном сближении сработала накануне вечером на борту самолета Boeing 737−800, выполнявшего рейс из Москвы в Краснодар, когда он успел набрать высоту порядка 4300 метров.
«В то же время заходивший на посадку встречный Boeing 777
Экипажи обоих самолетов действовали по инструкции под руководством диспетчеров.
Пилотам удалось благополучно разойтись в воздухе, никто не пострадал.