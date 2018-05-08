Два «Боинга» опасно сблизились в небе над Шереметьево

Как сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах, самолеты Boeing 737−800 и Boeing 777 выполняли обратные маневры в Шереметьево — один взлетал, другой заходил на посадку .

30 лет назад у Boeing-737 в полете сорвало часть фюзеляжа

Система предупреждения об опасном сближении сработала накануне вечером на борту самолета Boeing 737−800, выполнявшего рейс из Москвы в Краснодар, когда он успел набрать высоту порядка 4300 метров.