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10:28 (мск), источник: Интерфакс

Два «Боинга» опасно сблизились в небе над Шереметьево

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Бортовые системы предотвратили опасное сближение двух авиалайнеров над Москвой, когда между самолетами оставалось всего 300 метров.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах, самолеты Boeing 737−800 и Boeing 777 выполняли обратные маневры в Шереметьево — один взлетал, другой заходил на посадку.

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Система предупреждения об опасном сближении сработала накануне вечером на борту самолета Boeing 737−800, выполнявшего рейс из Москвы в Краснодар, когда он успел набрать высоту порядка 4300 метров.
Пресс-служба аэропорта

«В то же время заходивший на посадку встречный Boeing 777 Шанхай-Москва находился в тот момент на высоте порядка 4600 метров», — сказал источник.

Экипажи обоих самолетов действовали по инструкции под руководством диспетчеров.

Пилотам удалось благополучно разойтись в воздухе, никто не пострадал.

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