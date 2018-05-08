За 25 краж крымскому домушнику дали почти восемь лет колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. В Крыму суд вынес приговор 35-летнему жителю Евпатории за серию квартирных краж. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. В Крыму суд вынес приговор 35-летнему жителю Евпатории за серию квартирных краж. Об этом сообщает
«Установлено, что осужденный в сговоре с иным лицом совершил два с половиной десятка квартирных краж в Симферополе и Евпатории, причинив ущерб потерпевшим на суму свыше 4,6 млн рублей. Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.
Ранее соучастник этих преступлений был осужден к 8 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.