Пропавшая Любовь Толшина найдена погибшей
Пожилую женщину искали с 4 января.
Пожилую женщину искали с 4 января.
71-летняя Любовь Толшина найдена погибшей в Нижегородской области, сообщается на сайте
Напомним, что женщина пропала в Кстове 4 января. Он ушла из дома и не вернулась. Сообщалось, что пропавшая могла быть дезориентирована.
«Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — говорилось в сообщении на сайте
Ранее сообщалось, что пропавший в Нижегородской области Николай Шляпников найден погибшим.