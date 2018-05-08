Пропавшая Любовь Толшина найдена погибшей

71-летняя Любовь Толшина найдена погибшей в Нижегородской области, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».



Напомним, что женщина пропала в Кстове 4 января. Он ушла из дома и не вернулась. Сообщалось, что пропавшая могла быть дезориентирована.