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10:48 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пропавшая Любовь Толшина найдена погибшей

Пожилую женщину искали с 4 января.

71-летняя Любовь Толшина найдена погибшей в Нижегородской области, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, что женщина пропала в Кстове 4 января. Он ушла из дома и не вернулась. Сообщалось, что пропавшая могла быть дезориентирована.

«Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — говорилось в сообщении на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер». Подробности гибели женщины не сообщаются.

Ранее сообщалось, что пропавший в Нижегородской области Николай Шляпников найден погибшим.

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