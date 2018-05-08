В Ганцевичском районе у семейной пары украли $196 тыс
Около 2.50 в дежурную часть поступил звонок о возгорании хозяйственных построек в деревне Хотыничи. О случившемся
Около 2.50 в дежурную часть поступил звонок о возгорании хозяйственных построек в деревне Хотыничи. О случившемся
8 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе у семейной пары украли $196 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Около 2.50 в дежурную часть поступил звонок о возгорании хозяйственных построек в деревне Хотыничи. О случившемся
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 205 (кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере) УК.