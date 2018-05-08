В Ганцевичском районе у семейной пары украли $196 тыс

Около 2.50 в дежурную часть поступил звонок о возгорании хозяйственных построек в деревне Хотыничи. О случившемся хозяйка-пенсионерка также сообщила живущим неподалеку дочери и зятю. Супруги поспешили ей на помощь. Когда они вернулись, то поняли, что в их отсутствие в доме побывали воры. Внутрь злоумышленники проникли, повредив стеклопакет. Правоохранителям 46-летний мужчина сообщил о пропаже $196 тыс.