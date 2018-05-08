Пятилетний ребенок выпал из окна в Чимишлийском районе

По оценкам врачей его жизнь вне опасности.



Между тем полиция выясняет, могла ли быть причиной несчастного случая халатность родителей. Ребенок облокотился на москитную сетку, и она не выдержала его тяжести.



Семья живет в селе Гура Галбеней.