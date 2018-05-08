Пятилетний ребенок выпал из окна в Чимишлийском районе
Пятилетний ребенок попал накануне вечером в Чимишлийскую больницу с разрывом селезенки после падения из окна второго этажа. Малышу уже провели операцию.
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Пятилетний ребенок попал накануне вечером в Чимишлийскую больницу с разрывом селезенки после падения из окна второго этажа. Малышу уже провели операцию.
По оценкам врачей его жизнь вне опасности.
Между тем полиция выясняет, могла ли быть причиной несчастного случая халатность родителей. Ребенок облокотился на москитную сетку, и она не выдержала его тяжести.
Семья живет в селе Гура Галбеней.