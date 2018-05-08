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11:21 (мск), источник: Новый Калининград

На Окружной водитель «Лады» сбила пожилого велосипедиста

За минувшие сутки в результате аварий на дорогах региона травмы получили 3 человека. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Источник: Новый Калининград

В 16:20 на Северном обходе в Гурьевском районе под колесами авто пострадал 51-летний велосипедист. Его сбил автомобиль марки «Лада», которым управляла 32-летняя женщина. Поворачивая налево, она не убедилась в безопасности маневра. В результате ДТП мужчина получил травмы.

В 11.30 на проспекте Победы в Калининграде из-за несоблюдения безопасной дистанции автомобиль марки Audi врезался в ехавший впереди Hyundai. Травмы в результате аварии получила 33-летняя женщина, управлявшая Hyundai. По данным источника в экстренных службах города, женщина получила ушиб шейного отдела позвоночника. Ей было назначено амбулаторное лечение.

Еще одна авария случилась в 13.10 в Багратионовском районе. На улице Советской поселка Нивенское автомобиль марки Mercedes, за рулем которого сидела 37-летняя женщина, сбил 44-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, он также получил травмы.

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