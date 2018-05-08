На Окружной водитель «Лады» сбила пожилого велосипедиста
За минувшие сутки в результате аварий на дорогах региона травмы получили 3 человека. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
За минувшие сутки в результате аварий на дорогах региона травмы получили 3 человека. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
В 16:20 на Северном обходе в Гурьевском районе под колесами авто пострадал 51-летний велосипедист. Его сбил автомобиль марки «Лада», которым управляла 32-летняя женщина. Поворачивая налево, она не убедилась в безопасности маневра. В результате ДТП мужчина получил травмы.
В 11.30 на проспекте Победы в Калининграде
Еще одна авария случилась в 13.10 в Багратионовском районе. На улице Советской поселка Нивенское автомобиль марки Mercedes, за рулем которого сидела 37-летняя женщина, сбил 44-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, он также получил травмы.