На Окружной водитель «Лады» сбила пожилого велосипедиста

Источник: Новый Калининград

В 16:20 на Северном обходе в Гурьевском районе под колесами авто пострадал 51-летний велосипедист. Его сбил автомобиль марки «Лада», которым управляла 32-летняя женщина. Поворачивая налево, она не убедилась в безопасности маневра. В результате ДТП мужчина получил травмы.

В 11.30 на проспекте Победы в Калининграде из-за несоблюдения безопасной дистанции автомобиль марки Audi врезался в ехавший впереди Hyundai. Травмы в результате аварии получила 33-летняя женщина, управлявшая Hyundai. По данным источника в экстренных службах города, женщина получила ушиб шейного отдела позвоночника. Ей было назначено амбулаторное лечение.