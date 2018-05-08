В Калининграде за взятку осудили и оштрафовали инспектора Ростехнадзора
В Калининграде вынесен приговор сотруднику Ростехнадзора, который признан виновным в получении взятки, сообщает прокуратурой Центрального района.
В Калининграде вынесен приговор сотруднику Ростехнадзора, который признан виновным в получении взятки, сообщает прокуратурой Центрального района.
На скамье подсудимых оказался государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Калининградской области. Установлено, что он при проверке одного из предприятий выявил нарушения требований промышленной безопасности. Но вместо того, чтобы составить протокол, предложил директору «договориться» и составить протокол о совершении другого менее тяжкого правонарушения.
Директор согласился и передал инспектору 45 тысяч рублей.
«5 мая суд признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 10 кратной суммы взятки равной 450 тысяч рублей. Он лишен права занимать должности в органах государственной службы, местного самоуправления и контролирующих органах, связанные с выполнением
Приговор в законную силу не вступил.