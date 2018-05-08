Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой
28-летняя россиянка до конца жизни останется в тюрьме Вьетнама
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Время Жени ушло: Костомаров предрекает Медведевой закат карьеры
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
В России появилась своя Эйфелева башня
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
11:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Воронежской область угнал стокилограммовую хрюшку

Животное он сразу же пустил на мясо.

34-летний житель Бобровского района летом прошлого года отправился в ночную вылазку: со стороны огородов он перелез через калитку во двор одного из местных домов. Из загона мужчина украл домашнюю годовалую свинью весом около 100 килограммов.

— Мужчина погнал животное к реке Икорец, где через 1,5 километра на берегу разделал тушу, опалив в костре из соломы. Он разделал ее и частями перенес домой, после чего продавал мясо местным жителям. Ущерб собственнику составил около 11 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Это не первая кража бобровчанина: до этого он также забирался в дома и воровал цифровую телевизионную приставку, строительные инструменты, телевизор и даже машинку для стрижки волос. Все это впоследствии полицейские нашли в доме у мужчины.

Районный суд признал 34-летнего мужчину виновным и назначил ему 2,5 года колонии общего режима.

Все новости региона
 Пожарные спасли с дрейфующей льдины трех школьниц
В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, летчики погибли
Кто может войти в новое правительство
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Порошенко назвал число российских солдат в Донбассе
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Цены на АЗС растут третью неделю подряд
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма Инцидент произошел на площадке криминальной ленты «ЛАбиринт», в которой занят голливудский актер
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными
Количество гостиниц в России достигло рекорда
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь