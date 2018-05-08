Житель Воронежской область угнал стокилограммовую хрюшку
Животное он сразу же пустил на мясо.
Животное он сразу же пустил на мясо.
34-летний житель Бобровского района летом прошлого года отправился в ночную вылазку: со стороны огородов он перелез через калитку во двор одного из местных домов. Из загона мужчина украл домашнюю годовалую свинью весом около 100 килограммов.
— Мужчина погнал животное к реке Икорец, где через 1,5 километра на берегу разделал тушу, опалив в костре из соломы. Он разделал ее и частями перенес домой, после чего продавал мясо местным жителям. Ущерб собственнику составил около 11 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Это не первая кража бобровчанина: до этого он также забирался в дома и воровал цифровую телевизионную приставку, строительные инструменты, телевизор и даже машинку для стрижки волос. Все это впоследствии полицейские нашли в доме у мужчины.
Районный суд признал 34-летнего мужчину виновным и назначил ему 2,5 года колонии общего режима.