Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Сын Владимира Преснякова растет копией папы
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Российский хоккеист: Арена в Копенгагене не подходит для хоккея
Разгромы обмана: почему у России ужасный календарь
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Историческая встреча лидеров двух Корей
11:53 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Херсоне оставил под арестом капитана судна «Норд»

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщила РИА Новости Татьяна Тихончик — пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ).

Источник: Государственная пограничная служба Украины

«Мера пресечения осталась неизменной. Содержание под стражей с альтернативой внесения залога (который адвокаты внесли) и обязательство являться к следователю по понедельникам», — сообщила Тихончик.

По ее словам, дело капитана будет передано в суд в ближайшее время.

Читайте также
В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины («нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»).

 В Германии оценили вероятность военного столкновения Европы и России
Британия будет преследовать Россию везде
Лидер протестов Армении Никол Пашинян стал премьером
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Порошенко назвал число российских солдат в Донбассе
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
«Грачи» поумнели. Чем опасен модернизированный штурмовик Су-25
Евгений Малкин не сыграет на чемпионате мира по хоккею
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма Инцидент произошел на площадке криминальной ленты «ЛАбиринт», в которой занят голливудский актер
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Перфоратор с утра, воры ночью. С чем сталкиваются жильцы новостроек
Бразилец 22 года живет в песчаном замке на пляже
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь