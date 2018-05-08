Суд в Херсоне оставил под арестом капитана судна «Норд»

Источник: Государственная пограничная служба Украины

«Мера пресечения осталась неизменной. Содержание под стражей с альтернативой внесения залога (который адвокаты внесли) и обязательство являться к следователю по понедельникам», — сообщила Тихончик.

По ее словам, дело капитана будет передано в суд в ближайшее время.

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Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».