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11:25 (мск), источник: АиФ Красноярск

Подполковника полиции в Красноярском крае арестовали за взятку

Его поймали на месте преступления.

Арестован заместитель начальника полиции Казачинского района, 40-летний подполковник полиции при попытке получить взятку, сообщает ФСБ по Красноярскому краю.

Сотрудники ФСБ давно подозревали его в коррупционных делах и решили взять его на месте преступления. Предварительно было установлено, что он в течение длительного периода от прикрывал предпринимателей, которые занимались незаконной заготовкой леса, и предупреждал их о планируемых правоохранителями рейдов по местам незаконной вырубки. Сколько таким образом подполковник полиции получил денег, не сообщается.

Против него возбуждено уголовное дело.

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