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12:07 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре директора топливной компании заподозрили в неуплате 20 млн рублей

В его отношении возбудили уголовное дело.

По версии следствия, директор ООО «ТрансПродукт» в 2014 году предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за два квартала 2013 года и два квартала 2014 года, неправомерно применив налоговые вычеты по взаимоотношениям с тремя организациями. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 19,7 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователь назначил судебно-бухгалтерскую экспертизу, устанавливается имущество подозреваемого, на которое может быть наложен арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

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