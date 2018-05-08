В Краснодаре директора топливной компании заподозрили в неуплате 20 млн рублей
В его отношении возбудили уголовное дело.
В его отношении возбудили уголовное дело.
По версии следствия, директор ООО «ТрансПродукт» в 2014 году предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за два квартала 2013 года и два квартала 2014 года, неправомерно применив налоговые вычеты по взаимоотношениям с тремя организациями. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 19,7 млн рублей, сообщили
Следователь назначил
Расследование уголовного дела продолжается.