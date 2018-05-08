Глава Орды получил реальный срок из-за упавших футбольных ворот

Трагедия произошла 15 августа 2017 года в селе Орда. Девочка, играя на спортивной детской площадке, забралась по сетке на футбольные ворота. Так как конструкция не была прикреплена к земле, ворота опрокинулись и придавили ребёнка. В результате девочка попала в реанимацию. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через неделю она скончалась.