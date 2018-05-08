Краснодарец облился зеленкой, чтобы обокрасть женщину на вокзале
Краснодар — 8 мая — Новая Кубань. В полицию обратилась женщина. Она сообщила, что у нее украли деньги на вокзале.
Краснодар — 8 мая — Новая Кубань. В полицию обратилась женщина. Она сообщила, что у нее украли деньги на вокзале.
Причем очевидцы пояснили крайне странное обстоятельство — на лице предполагаемого вора была зеленка.
Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили подозреваемого в дежурную часть. Деньги оказались целы, их вернули владелице.
23-летний краснодарец написал явку с повинной и уточнил, что специально измазался в зеленке. Он рассчитывал на то, что в таком виде его никто не сможет опознать.
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