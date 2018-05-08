Очевидцы: в Воронеже сообщили об угрозе взрыва храма на улице Ворошилова
На месте работают спецслужбы.
На месте работают спецслужбы.
Сообщение о возможном заминировании воронежского храма поступило в «систему-112» в 10:00 вторника, 8 мая. Правоохранители проверяют информацию.
В «систему-112» позвонил очевидец и сообщил, что видел, как «мужчина, весь в черном, с большой подозрительной сумкой зашел в храм и стал кричать, что взорвет здание». Очевидец говорил о храме, который расположен по улице Ворошилова, 1. По этому адресу находится храм великомученика Димитрия Солунского.
По данным
На месте происшествия работают спецслужбы.