Очевидцы: в Воронеже сообщили об угрозе взрыва храма на улице Ворошилова

В «систему-112» позвонил очевидец и сообщил, что видел, как «мужчина, весь в черном, с большой подозрительной сумкой зашел в храм и стал кричать, что взорвет здание». Очевидец говорил о храме, который расположен по улице Ворошилова, 1. По этому адресу находится храм великомученика Димитрия Солунского.