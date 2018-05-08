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12:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Очевидцы: в Воронеже сообщили об угрозе взрыва храма на улице Ворошилова

На месте работают спецслужбы.

Источник: РИА "Воронеж"

Сообщение о возможном заминировании воронежского храма поступило в «систему-112» в 10:00 вторника, 8 мая. Правоохранители проверяют информацию.

В «систему-112» позвонил очевидец и сообщил, что видел, как «мужчина, весь в черном, с большой подозрительной сумкой зашел в храм и стал кричать, что взорвет здание». Очевидец говорил о храме, который расположен по улице Ворошилова, 1. По этому адресу находится храм великомученика Димитрия Солунского.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, у воронежца возник конфликт с работником храма. В сумке не обнаружили ничего подозрительного.

На месте происшествия работают спецслужбы.

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