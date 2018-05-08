В Батайске арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве в центральном парке

Тело женщины обнаружили в минувшую пятницу, 4 мая. На место прибыла следственно-оперативная группа. Удалось найти доказательства, указывающие на подозреваемого. Мужчина был задержан по горячим следам.

— Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, он пояснил следователю, что в ходе совместного распития спиртных напитков и последующей ссоры нанес потерпевшей множественные телесные повреждения руками и ногами в различные части тела, — рассказали в СУ СК России по Ростовской области.