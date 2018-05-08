В Батайске арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве в центральном парке
В Батайске заключили под стражу 38-летнего безработного и бездомного, которого подозревают в убийстве в центральном парке города.
В Батайске заключили под стражу 38-летнего безработного и бездомного, которого подозревают в убийстве в центральном парке города.
Тело женщины обнаружили в минувшую пятницу, 4 мая. На место прибыла
— Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, он пояснил следователю, что в ходе совместного распития спиртных напитков и последующей ссоры нанес потерпевшей множественные телесные повреждения руками и ногами в различные части тела, — рассказали в СУ СК России по Ростовской области.
Напомним, ранее региональный следственный комитет распространил официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. Не могут установить личность мужчины, тело которого нашли в лесополосе у дороги Березовая Роща — Новонатальино (Кагальницкий район). По предварительным данным, давность убийства — три месяца.