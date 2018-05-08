Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Снимок Дмитрия Шепелева вызвал бурную реакцию фанатов
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Олег Газманов кардинально сменил имидж
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
Туризм оказался очень вредным для окружающей среды
В Москве построят горнолыжный курорт
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
15:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Батайске арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве в центральном парке

В Батайске заключили под стражу 38-летнего безработного и бездомного, которого подозревают в убийстве в центральном парке города.

Тело женщины обнаружили в минувшую пятницу, 4 мая. На место прибыла следственно-оперативная группа. Удалось найти доказательства, указывающие на подозреваемого. Мужчина был задержан по горячим следам.

— Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, он пояснил следователю, что в ходе совместного распития спиртных напитков и последующей ссоры нанес потерпевшей множественные телесные повреждения руками и ногами в различные части тела, — рассказали в СУ СК России по Ростовской области.

Напомним, ранее региональный следственный комитет распространил официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. Не могут установить личность мужчины, тело которого нашли в лесополосе у дороги Березовая Роща — Новонатальино (Кагальницкий район). По предварительным данным, давность убийства — три месяца.

Все новости региона
 Путин не поздравил Порошенко и Маргвелашвили с Днем Победы
Обязательного ЕГЭ по географии пока не будет
Медведев оценил исполнение нового указа Путина в 8 трлн рублей
Что будет с рублем после майских праздников
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
На Украине обвинили Путина в стремлении вернуть Советский Союз
Как ошибки в документах портят жизнь
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Астролога оштрафовали за предсказание победы Путина на выборах
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Встречай, РФПЛ! Все, что нужно знать о новичках Премьер-Лиги В ФНЛ определилась первая четверка
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными
Количество гостиниц в России достигло рекорда
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь