Следователи проводят проверку по факту возгорания маршрутки № 7 на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным, 7 мая 2018 года около 16:00 произошло возгорание автобуса марки ПАЗ 3205, следовавшего по маршруту Т-7. Водитель, обнаружив горение, произвел экстренную остановку маршрутного такси, при этом высадив всех пассажиров. В результате пожара никто не пострадал, а сам автобус получил значительные повреждения.

С целью установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Следователи СК при осмотре места происшествия установили, что сгоревший автобус имел газовое оборудование.

Отмечается, что маршрутное такси принадлежало индивидуальному предпринимателю, имевшему лицензию на пассажирские перевозки.

Как сообщалось ранее, специалисты Павловского автобусного завода после проведенной проверки сообщили, что предполагаемой причиной возгорания стало нарушение порядка установки газобаллонного оборудования, которая была осуществлена не на заводе.