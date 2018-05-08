Следователи проводят проверку по факту возгорания маршрутки № 7 на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
Следователи проводят доследственную проверку по факту возгорания маршрутки № 7 на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
Следователи проводят доследственную проверку по факту возгорания маршрутки № 7 на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает
По предварительным данным, 7 мая 2018 года около 16:00 произошло возгорание автобуса марки ПАЗ 3205, следовавшего по маршруту Т-7. Водитель, обнаружив горение, произвел экстренную остановку маршрутного такси, при этом высадив всех пассажиров. В результате пожара никто не пострадал, а сам автобус получил значительные повреждения.
С целью установления причин возгорания назначена
Отмечается, что маршрутное такси принадлежало индивидуальному предпринимателю, имевшему лицензию на пассажирские перевозки.
Как сообщалось ранее, специалисты Павловского автобусного завода после проведенной проверки сообщили, что предполагаемой причиной возгорания стало нарушение порядка установки газобаллонного оборудования, которая была осуществлена не на заводе.
Ранее также сообщалось, что перевозчиком по маршруту является ИП Суровикин И. В.