В Иркутске мать сообщила в полицию о преступлении сына
В Иркутске задержали подростка, который вырвал телефон у 30-летней женщины с ребёнком.
В Иркутске задержали подростка, который вырвал телефон у 30-летней женщины с ребёнком.
Это преступление было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Видеоролик разместили в СМИ. Жительница Иркутска увидела в социальных сетях видео, узнала своего сына и сообщила о преступлении в правоохранительные органы. Об этом сообщает
После обращения матери молодой человек сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном. Похищенный сотовый телефон был изъят в скупке краденного имущества и передан владелице. Как оказалось, подозреваемый и его приятель являются школьниками.
В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее ни он, ни его одноклассник на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состояли, к уголовной ответственности не привлекались. Оба подростка воспитываются в благополучных семьях.
Полицейские решают вопрос о постановке подозреваемых на учет и о привлечении их родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.