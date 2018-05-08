В Иркутске мать сообщила в полицию о преступлении сына

Это преступление было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Видеоролик разместили в СМИ. Жительница Иркутска увидела в социальных сетях видео, узнала своего сына и сообщила о преступлении в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Иркутской области 8 мая 2018 года.

После обращения матери молодой человек сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном. Похищенный сотовый телефон был изъят в скупке краденного имущества и передан владелице. Как оказалось, подозреваемый и его приятель являются школьниками.

В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее ни он, ни его одноклассник на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состояли, к уголовной ответственности не привлекались. Оба подростка воспитываются в благополучных семьях.