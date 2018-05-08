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12:32 (мск), источник: "Российская газета"

В Башкирии шесть детей и трое взрослых пострадали в ДТП

В башкирском Сибае на пересечении улиц Кирова и Пионерской столкнулись микроавтобус «ГАЗель» и «Нива». В результате ДТП пострадали девять пассажиров микроавтобуса, в том числе шесть детей.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадавшие госпитализированы на машинах скорой помощи. Их осматривают травматологи.

Причины инцидента устанавливаются. По предварительным данным, легковушка на перекрестке не дала маршрутке воспользоваться преимуществом проезда.

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