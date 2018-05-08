В Башкирии шесть детей и трое взрослых пострадали в ДТП

В Башкирии шесть детей и трое взрослых пострадали в ДТП

В башкирском Сибае на пересечении улиц Кирова и Пионерской столкнулись микроавтобус «ГАЗель» и «Нива». В результате ДТП пострадали девять пассажиров микроавтобуса, в том числе шесть детей.