В Башкирии шесть детей и трое взрослых пострадали в ДТП
В башкирском Сибае на пересечении улиц Кирова и Пионерской столкнулись микроавтобус «ГАЗель» и «Нива». В результате ДТП пострадали девять пассажиров микроавтобуса, в том числе шесть детей.
В башкирском Сибае на пересечении улиц Кирова и Пионерской столкнулись микроавтобус «ГАЗель» и «Нива». В результате ДТП пострадали девять пассажиров микроавтобуса, в том числе шесть детей.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадавшие госпитализированы на машинах скорой помощи. Их осматривают травматологи.
Причины инцидента устанавливаются. По предварительным данным, легковушка на перекрестке не дала маршрутке воспользоваться преимуществом проезда.