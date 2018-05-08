В Волгограде коммерсант пытался подкупить полицейского

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, в конце апреля сотрудники полиции выявили на одном из рынков Дзержинского района факт реализации спортивной одежды с нанесенными на нее товарными знаками известных производителей. При этом лицензионные соглашения с владельцами товарных знаков у продавца отсутствовали. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции организовали процессуальную проверку, на время которой товар изъяли.