В Волгограде коммерсант пытался подкупить полицейского
64-летний коммерсант из Волгограда задержан полицейскими за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Мужчина просил «замять» возбужденное в отношении него уголовное дело.
64-летний коммерсант из Волгограда задержан полицейскими за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Мужчина просил «замять» возбужденное в отношении него уголовное дело.
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, в конце апреля сотрудники полиции выявили на одном из рынков Дзержинского района факт реализации спортивной одежды с нанесенными на нее товарными знаками известных производителей. При этом лицензионные соглашения с владельцами товарных знаков у продавца отсутствовали. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции организовали процессуальную проверку, на время которой товар изъяли.
В ГУ МВД России по региону уточнили, что 4 мая подозреваемый пришел в УМВД России по Волгограду и предложил начальнику отделения полиции 25 тысяч рублей за прекращение проверки и возврат изъятого товара. При передаче денег взяткодателя задержали.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления. Свою вину задержанный уже полностью признал.