В Железнодорожном районе Самары снесут незаконную будку охраны

Администрация Железнодорожного района Самара обратилась к владельцам незаконно установленной будке охраны убрать ее, иначе объект будет снесен.

Будка расположена на пересечении Дачной и Белорецкой. Если хозяин объекта не даст о себе знать, то будку снесут в принудительном порядке, сообщает СитиТраффик.