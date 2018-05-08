Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Сын Владимира Преснякова растет копией папы
У Волочковой протекла крыша
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Медведева прощается с Тутберидзе: реакция Тарасовой
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Поклонники восхищаются стройной фигурой Любови Толкалиной
Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн рублей
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
12 способов сохранить порядок в детской
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
10Историческая встреча лидеров двух Корей
13:13 (мск), источник: НИА Самара

В Железнодорожном районе Самары снесут незаконную будку охраны

Объект расположен на пересечении улиц Дачной и Белорецкой.

Администрация Железнодорожного района Самара обратилась к владельцам незаконно установленной будке охраны убрать ее, иначе объект будет снесен.

Будка расположена на пересечении Дачной и Белорецкой. Если хозяин объекта не даст о себе знать, то будку снесут в принудительном порядке, сообщает СитиТраффик.

Все новости региона
Сотрудники СКС переложат часть общего долга абонентов на конкретного должника
Медведев оценил исполнение нового указа Путина в 8 трлн рублей
Что будет с рублем после майских праздников
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Как ошибки в документах портят жизнь
Порошенко назвал число российских солдат в Донбассе
Доходы больше, заседаний меньше: кабмин Медведева в 8 графиках
Астролога оштрафовали за предсказание победы Путина на выборах
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма Инцидент произошел на площадке криминальной ленты «ЛАбиринт», в которой занят голливудский актер
Недвижимость
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
В Венесуэле открыли отель, в котором принимают только криптовалюту
Большинство сайтов по бронированию жилья признали опасными
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь