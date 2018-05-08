В Железнодорожном районе Самары снесут незаконную будку охраны
Объект расположен на пересечении улиц Дачной и Белорецкой.
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Объект расположен на пересечении улиц Дачной и Белорецкой.
Администрация Железнодорожного района Самара обратилась к владельцам незаконно установленной будке охраны убрать ее, иначе объект будет снесен.
Будка расположена на пересечении Дачной и Белорецкой. Если хозяин объекта не даст о себе знать, то будку снесут в принудительном порядке, сообщает СитиТраффик.