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13:30 (мск), источник: БЕЛТА

Стекло лопнуло в вагоне поезда минского метро

Лопнуло торцевое стекло в двери, которая выходит на пространство между вагонами.

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стекло лопнуло в вагоне поезда минского метро, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

Происшествие случилось сегодня на станции «Тракторный завод» около 10.40. Лопнуло торцевое стекло в двери, которая выходит на пространство между вагонами.

«Пассажиры были высажены на станции, и движение было восстановлено в обычном порядке. По предварительной информации, стекло лопнуло из-за чьих-то действий», — проинформировал Андрей Дроб.
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