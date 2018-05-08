Стекло лопнуло в вагоне поезда минского метро
Лопнуло торцевое стекло в двери, которая выходит на пространство между вагонами.
Лопнуло торцевое стекло в двери, которая выходит на пространство между вагонами.
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стекло лопнуло в вагоне поезда минского метро, сообщил корреспонденту БЕЛТА
Происшествие случилось сегодня на станции «Тракторный завод» около 10.40. Лопнуло торцевое стекло в двери, которая выходит на пространство между вагонами.
«Пассажиры были высажены на станции, и движение было восстановлено в обычном порядке. По предварительной информации, стекло лопнуло
из-зачьих-то действий», — проинформировал Андрей Дроб.