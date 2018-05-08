Казахстанец взломал систему банкомата в России и украл более миллиона рублей

33-летний казахстанец ночью взломал систему банкомата с помощью программы на ноутбуке и похитил более миллиона рублей, передает «Астрахань 24».
По информации портала, житель Казахстана действовал с сообщником. Следователи предполагают, что мужчина повредил корпус устройства, чтобы подключить к нему свой ноутбук.
В гаджете находилось программное обеспечение, которое позволило передать сигнал сообщнику. Тот заблокировал банкомат, и злоумышленники сняли деньги.
Отмечается, что забрать оставшийся в устройстве еще один миллион рублей у казахстанца не получилось, так как сработала сигнализация, и на место прибыли сотрудники полиции. В настоящее время уголовное дело передано в суд на рассмотрение.