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13:23 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанец взломал систему банкомата в России и украл более миллиона рублей

По информации портала, житель Казахстана действовал с сообщником. По версии региональной прокуратуры, мужчина испортил корпус устройства, чтобы подключить к нему свой ноутбук.

Источник: Nur.kz

33-летний казахстанец ночью взломал систему банкомата с помощью программы на ноутбуке и похитил более миллиона рублей, передает «Астрахань 24».

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По информации портала, житель Казахстана действовал с сообщником. Следователи предполагают, что мужчина повредил корпус устройства, чтобы подключить к нему свой ноутбук.

В гаджете находилось программное обеспечение, которое позволило передать сигнал сообщнику. Тот заблокировал банкомат, и злоумышленники сняли деньги.

Отмечается, что забрать оставшийся в устройстве еще один миллион рублей у казахстанца не получилось, так как сработала сигнализация, и на место прибыли сотрудники полиции. В настоящее время уголовное дело передано в суд на рассмотрение.

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