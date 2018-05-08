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12:07 (мск), источник: Sputnik

ФСБ задержала узбекистанца по делу об убийстве по неосторожности

Ранее сотрудники ФСБ в Астраханской области также задержали еще одного узбекистанца, который более четырех лет скрывался от следствия по делу о торговле людьми.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Пограничники задержали в Астраханской области иностранного гражданина, который больше года находился в межгосударственном розыске по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

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Задержание проводилось в пункте пропуска «Караузек». «Инициатором розыска стали правоохранительные органы республики Узбекистан. Мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности и больше года скрывался от следствия», — сообщает Погрануправление ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области. Задержанный передан сотрудникам полиции.

На прошлой неделе в пункте пропуска «Аксарайский» пограничники также задержали узбекистанца, который четыре года находился в межгосударственном розыске по делу о торговле людьми. Еще один задержанный — гражданин Украины, разыскиваемый с 1995 года. Будучи медицинским работником, он совершил непрофессиональные действия, повлекшие тяжкие последствия для несовершеннолетнего, считают правоохранители.

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