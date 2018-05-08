ФСБ задержала узбекистанца по делу об убийстве по неосторожности

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Пограничники задержали в Астраханской области иностранного гражданина, который больше года находился в межгосударственном розыске по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

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Задержание проводилось в пункте пропуска «Караузек». «Инициатором розыска стали правоохранительные органы республики Узбекистан. Мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности и больше года скрывался от следствия», — сообщает Погрануправление ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области. Задержанный передан сотрудникам полиции.