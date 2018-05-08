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18:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Воспитатель детсада душила ребенка подушкой и била ключами во время тихого часа

В Казани передали в суд уголовное дело бывшего старшего воспитателя детского сада 42-летней Гульнары Альмухамедовой, которая избила 4-летнего ребенка, не хотевшего спать в тихий час. Согласно заключению судебных психолого-психиатрических экспертов, воспитатель причинил ребенку серьезную психологическую травму.

В Казани передали в суд уголовное дело бывшего старшего воспитателя детского сада 42-летней Гульнары Альмухамедовой, которая избила 4-летнего ребенка, не хотевшего спать в тихий час. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Женщина обвиняется по статьям 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации»), 119 УК РФ («Угроза убийством»), 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего»).

По версии следствия, 24 ноября 2017 года Альмухамедова завела детей старшей группы в спальную комнату на тихий час и уложила по кроватям. Однако один из них — 4-летний мальчик — не спал и мешал другим детям. За это воспитательница стала бить его по ягодицам и ногам рукой, затем связкой ключей и тапкой.

«Но женщине этого показалось мало, она накрыла его лицо подушкой и удерживала в таком положении не менее 5 секунд. После этого воспитатель схватила ребенка за руки и ноги, вытащила из спальной и выключив свет, заперла в своем служебном кабинете», — говорится в сообщении СК.

Забрав ребенка из детского садика, родители заметили странности в его поведении, после чего он рассказал им о случившемся. Согласно заключению судебных психолого-психиатрических экспертов, воспитатель причинил ребенку серьезную психологическую травму. От дачи показаний обвиняемая отказалась.

По данным СК, детский садик, в котором это произошло, считается в городе элитным.

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