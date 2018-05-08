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12:31 (мск), источник: Apiural.ru

В Екатеринбурге два десятка домов остались без горячего водоснабжения и отопления

ЕКАТЕРИНБУРГ. Более двух десятков домов в Екатеринбурге остались без горячего водоснабжения и отопления из-за плановых ремонтных работ на сетях АО «ЕТК». Об этом сообщает пресс-служба УК «Стандарт».

Под ограничение попали дома по адресам улица Краснолесья, 14 (1, 3 и 4 корп.), 18 (1 корп.), Малышева, 17а, Банковский, 8, 10, Московская, 47, Шейнкмана, 32, 100, 102, 104, 108, 112, 114, 118, 122, 124, 128, 130, 132, 134 и Народной Воли, 23.

Как рассказали АПИ в пресс-службе ЕТК, это не ремонтные работы на сетях компании, а модернизация оборудования Центральных тепловых пунктов (ЦТП). Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании переводят ЦТП на автоматический режим управления.

Автоматическое погодозависимое управление повысит качество теплоснабжения потребителей. Автоматика позволит более корректно поддерживать параметры отопления и горячего водоснабжения (температуру, расход, давление), обеспечит высокий уровень безопасности и безаварийности технологического процесса.

Срок проведения работ в большей части домов с 9 до 12.00, и только по ул. Краснолесья с 9 до 15.00.

© Служба новостей «АПИ».

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