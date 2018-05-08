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12:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Новосибирска в ДТП попал междугородний автобус

Пассажиров пересадили в другой транспорт и они продолжили путь.

ДТП с участием междугороднего автобуса, который ехал в рабочий поселок Маслянино, произошло на улице Серебренниковской в Новосибирске днем во вторник, 8 мая.

— Автобус Kia и автомобиль Hyundai поворачивали на улицу Ипподромская в сторону площади Будагова. Автобус поворачивал со второй в правую полосу. Девушка за рулем автомобиля Hyundai увидела, что он идёт левее и решила поехать по правой полосе. Тогда и произошло столкновение, — рассказывают сотрудники аварийного комиссариата «Автоспас».

Никто из участников ДТП вину не признал, ожидание сотрудников ГИБДД затянулось. В результате образовался дорожный затор, так как автобус и машина перегородили две полосы.

К месту аварии прибыл другой пассажирский автобус, куда пересадили людей и они продолжили путь.

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