Расследованием причин пожара в красноярском дворце спорта займется СК

Как сообщили в ведомстве, следственная группа уже ведет работу на месте ЧП.

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— Следственными органами СК по Красноярскому краю устанавливаются обстоятельства произошедшего, запрошены сведения об организациях, выполнявших ремонтные работы и сумме причиненного ущерба, — сообщили в региональном управлении ведомства.

Согласно информации подрядчика строительства, ремонт дворца спорта был готов на 70 процентов. Уже велись отделочные работы и началась укладка покрытия ледовой арены. Общая стоимость контракта составила 1,52 миллиарда рублей.

Сейчас рассматривается две основные версии причин пожара в спортивном сооружении. Среди них, как сообщили в МЧС по краю, короткое замыкание и возгорание строительных лесов в одном из внутренних помещений.

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