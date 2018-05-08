В Екатеринбурге гипнотизер ограбил кассиров супермаркета

Как сообщило ранее уральское информагентство Ura.ru, житель Екатеринбурга заговорил с сотрудниками продуктового магазина и попросил разменять ему 100 рублей. После недолгого разговора продавцы добровольно отдали мужчине практически все деньги, находившиеся в кассе. Позже работники продуктовой сети заявили, что их ограбили путем гипноза.