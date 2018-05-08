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13:05 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге гипнотизер ограбил кассиров супермаркета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Полиция Екатеринбурга разыскивает грабителя, который путем гипноза похитил выручку из кассы супермаркета, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского УМВД.

Источник: РИА Новости

Как сообщило ранее уральское информагентство Ura.ru, житель Екатеринбурга заговорил с сотрудниками продуктового магазина и попросил разменять ему 100 рублей. После недолгого разговора продавцы добровольно отдали мужчине практически все деньги, находившиеся в кассе. Позже работники продуктовой сети заявили, что их ограбили путем гипноза.

В полиции РИА Новости подтвердили факт происшествия. «По факту хищения денежных средств из кассы в магазине … вчера в отдел полиции № 15 поступило заявление. По данному факту проводится проверка, опрашиваются работники магазина, устанавливается личность злоумышленника», — рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.

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