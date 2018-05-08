Директор воронежской организации вернул 18 млн рублей в федеральный бюджет

Руководитель воронежской организации, которая занимается строительством автомобильных дорог, вернул в федеральный бюджет 18,3 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону во вторник, 8 мая. Директор компании предоставлял ложные сведения в налоговые органы.

По данным следствия, глава компании создал фиктивную цепочку договорных обязательств, в которых руководители и учредители были номинальными. Директор включил результаты мнимых финансово-хозяйственных взаимоотношений в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. Глава организации отчитался за налоговые периоды 2015−2016 годов.

Сумма неисчисленного и неуплаченного налога на добавленную стоимость — 16,8 млн рублей. В отношении директора фирмы возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенные в особо крупном размере). Подозреваемый возместил ущерб бюджету в полном объеме. Мужчина выплатил 18,3 млн рублей с учетом пени.