Сгоревший на остановке в Иркутске автобус прошел все техосмотры
В причинах пожара будет разбираться комиссия от
В причинах пожара будет разбираться комиссия от
Видео пожара автобуса на остановке «Поселок Боково» в Иркутске разлетелось по интернету. Напомним, ЧП произошло средь бела дня 4 марта. К счастью, водитель вовремя заметил неладное и успел эвакуировать всех пассажиров. В причинах возгорания теперь будет разбираться комиссия из Ликинского автобусного завода, который выпустил машину.
— Специалисты завода выезжают в Иркутск для изучения обстоятельств возгорания, — сообщили в
Эксперты обратят особое внимание на обстоятельство самого происшествия и на условия эксплуатации автобуса.