Сгоревший на остановке в Иркутске автобус прошел все техосмотры

Видео пожара автобуса на остановке «Поселок Боково» в Иркутске разлетелось по интернету. Напомним, ЧП произошло средь бела дня 4 марта. К счастью, водитель вовремя заметил неладное и успел эвакуировать всех пассажиров. В причинах возгорания теперь будет разбираться комиссия из Ликинского автобусного завода, который выпустил машину.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiWpNMJgDUI/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiWpNMJgDUI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⚠️Сегодня днём во втором Иркутске сгорел пассажирский автобус в течении 10 минут?. Жертв нет. @cuba_one ➖➖➖ ?Интересные проекты: ✔@zhest_ru- Самый жесткий паблик! ✔@baikal_irk_news - Общественный, новостной канал региона и России! ✔@auto_irk_news_ - События, хроника, факты, комментарии! ✔@rabota_irkutsk_38 - Вы ищите работу? Мы вам поможем. ✔@driftclub38 - Иркутская группа о дрифте и все что с ним связано. ➖➖➖ ?Выражаем большую благодарность? нашему ➡ подписчику за предоставленный материал?? ➖➖➖ ?По вопросам рекламы обращаться в ➡ DIRECT? ➖➖➖ © All rights reserved. All rights belong to their respectful owners. © Все права на видео и музыку принадлежат их владельцам. ➖➖➖ ?Не цензурная лексика в сообществе не приветствуется?, после первого предупреждения БАН⚠ ➖➖➖ #сводка38#автоиркутск#гибдд#дпс#живи_на_байкале#дтп#иркутскаяобласть#происшествия#новосибирск#ангарск#братск#пдд#красноярск#экипажидпс#авария#иркутск#байкал#новости#irk#baikal#ирк#машины#автомобили#irkutsk#авто#полиция#мвд#иркутскоефото#irkstagram</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/svodka38/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Сводка 3⃣8⃣ [Иркутск] 18+</a> (@svodka38) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-04T12:07:34+00:00">4 Май 2018 в 5:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Специалисты завода выезжают в Иркутск для изучения обстоятельств возгорания, — сообщили в пресс-службе ЛиАЗ. — Предварительной причиной происшествия называется короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Автобус 2017 года выпуска обслуживался в официальном дилерском центре «Лига Авто», проходил все плановые техосмотры в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.