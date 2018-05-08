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13:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Сгоревший на остановке в Иркутске автобус прошел все техосмотры

В причинах пожара будет разбираться комиссия от завода-производителя.

Видео пожара автобуса на остановке «Поселок Боково» в Иркутске разлетелось по интернету. Напомним, ЧП произошло средь бела дня 4 марта. К счастью, водитель вовремя заметил неладное и успел эвакуировать всех пассажиров. В причинах возгорания теперь будет разбираться комиссия из Ликинского автобусного завода, который выпустил машину.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Специалисты завода выезжают в Иркутск для изучения обстоятельств возгорания, — сообщили в пресс-службе ЛиАЗ. — Предварительной причиной происшествия называется короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Автобус 2017 года выпуска обслуживался в официальном дилерском центре «Лига Авто», проходил все плановые техосмотры в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Эксперты обратят особое внимание на обстоятельство самого происшествия и на условия эксплуатации автобуса.

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