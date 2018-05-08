Школьников Екатеринбурга недокормили на 56 миллионов

В Екатеринбурге сотрудники муниципальных предприятий похитили 56 миллионов рублей, выделенных на школьное питание. Орджоникидзевский районный суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы на сроки: от 4 лет 3 месяцев со штрафом в 200 тысяч рублей до 7 лет 6 месяцев со штрафом в 800 тысяч. Кроме того, с подсудимых взысканы украденные деньги в доход городского бюджета. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.