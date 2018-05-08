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13:15 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде разыскивают грабителя в медицинской маске

Полиция разыскивает злоумышленника, который совершил разбойное нападение на отделение банка в Кировском районе Волгограда.

Неизвестный, находясь в отделении банка, подошел к кассиру и, показав записку с требованием о передачи ему денег, открыто похитил денежные средства в сумме 130 тысяч рублей. После ухода злоумышленника кассир нажала тревожную кнопку. Прибывшим на место происшествия сотрудникам частного охранного предприятия задержать преступника по горячим следам не удалось. Сейчас его разыскивает полиция региона.

Приметы преступника: на вид 40−45 лет, рост около 170 см, плотного телосложения. Был одет в черную спортивную куртку с красными полосками на рукавах фирмы «Адидас», в черную майку и кепку черного цвета.

Всем, кто обладает любой информацией, связанной с данным происшествием, просьба обращаться в полицию по каналу связи «02» или на телефон доверия регионального управления полиции по номеру 30−44−44. Звонок является анонимным.

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