В Волгограде разыскивают грабителя в медицинской маске

Неизвестный, находясь в отделении банка, подошел к кассиру и, показав записку с требованием о передачи ему денег, открыто похитил денежные средства в сумме 130 тысяч рублей. После ухода злоумышленника кассир нажала тревожную кнопку. Прибывшим на место происшествия сотрудникам частного охранного предприятия задержать преступника по горячим следам не удалось. Сейчас его разыскивает полиция региона.

Приметы преступника: на вид 40−45 лет, рост около 170 см, плотного телосложения. Был одет в черную спортивную куртку с красными полосками на рукавах фирмы «Адидас», в черную майку и кепку черного цвета.