Под Волгоградом по подозрению в браконьерстве задержан житель Воронежа

На посту ДПС в Городищенском районе сотрудники областного отдельного батальона
Изъятая продукция направлена на ихтиологическое исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.
В Волжском по подозрению в совершении кражи, совершенной несколько месяцев назад, задержана 30-летняя местная жительница. В апреле текущего года подозреваемая из детского магазина похитила несколько наименований товаров для новорожденных. В содеянном преступлении задержанная созналась, возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемой будет доказана в суде, ей грозит наказание до 5 лет лишения свободы.