Под Волгоградом по подозрению в браконьерстве задержан житель Воронежа

На посту ДПС в Городищенском районе сотрудники областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы совместно с оперативниками выявили факт незаконной добычи рыбы осетровых видов. Инспекторы ГАИ по подозрению в совершении административного правонарушения остановили автомобиль, за рулем которого находился 35-летний житель Воронежа. В багажном отделении автомашины был обнаружен мешок, в котором находилось несколько туш рыбы, предположительно, осетровых видов. Водитель иномарки пояснил, что рыбную продукцию приобрел на одном из рынков в Волжском.

Изъятая продукция направлена на ихтиологическое исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.