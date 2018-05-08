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13:12 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Под Волгоградом по подозрению в браконьерстве задержан житель Воронежа

Оперативно-профилактическая операция «Путина» продолжается, сотрудники полиции выявляют факты незаконной добычи водных биологических ресурсов.

На посту ДПС в Городищенском районе сотрудники областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы совместно с оперативниками выявили факт незаконной добычи рыбы осетровых видов. Инспекторы ГАИ по подозрению в совершении административного правонарушения остановили автомобиль, за рулем которого находился 35-летний житель Воронежа. В багажном отделении автомашины был обнаружен мешок, в котором находилось несколько туш рыбы, предположительно, осетровых видов. Водитель иномарки пояснил, что рыбную продукцию приобрел на одном из рынков в Волжском.

Изъятая продукция направлена на ихтиологическое исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу Российской Федерации (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.

В Волжском по подозрению в совершении кражи, совершенной несколько месяцев назад, задержана 30-летняя местная жительница. В апреле текущего года подозреваемая из детского магазина похитила несколько наименований товаров для новорожденных. В содеянном преступлении задержанная созналась, возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемой будет доказана в суде, ей грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

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