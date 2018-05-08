В Воронеже спасатели эвакуировали 6 человек при пожаре в доме

Спасатели эвакуировали шесть человек при пожаре в девятиэтажном доме в Советском районе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Пожар произошел в квартире на девятом этаже в понедельник, 7 мая.