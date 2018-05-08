В Воронеже спасатели эвакуировали 6 человек при пожаре в доме
Квартира могла загореться
Квартира могла загореться
Спасатели эвакуировали шесть человек при пожаре в девятиэтажном доме в Советском районе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Сообщение о возгорание в доме № 44 по улице Колесниченко дежурному управления поступило в 21:53. На место выехали 11 отделений пожарных частей. Ликвидировать возгорание удалось в 22:30. В результате пожара сгорела квартира площадью 46 кв. м. Никто из жильцов не пострадал.
По предварительным данным, квартира могла загореться