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12:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже спасатели эвакуировали 6 человек при пожаре в доме

Квартира могла загореться из-за замыкания проводки.

Спасатели эвакуировали шесть человек при пожаре в девятиэтажном доме в Советском районе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Пожар произошел в квартире на девятом этаже в понедельник, 7 мая.

Сообщение о возгорание в доме № 44 по улице Колесниченко дежурному управления поступило в 21:53. На место выехали 11 отделений пожарных частей. Ликвидировать возгорание удалось в 22:30. В результате пожара сгорела квартира площадью 46 кв. м. Никто из жильцов не пострадал.

По предварительным данным, квартира могла загореться из-за замыкания проводка. Точная причина возникновения пожара устанавливается.

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