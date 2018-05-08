Из-за столкновения автомобиля со столбом в центре Самары более 40 минут стояли трамваи

Тем временем очевидцы сообщили, что в ДТП участвовал водитель Nissan, который, предположительно, выезжал со Студенческого переулка на ул. Галактионовскую. Поворачивая налево, он ударился о столб между трамвайными линиями передней левой частью бампера.

Кстати это уже не первое однотипное ДТП, произошедшее на этом перекрестке меньше чем за неделю. Напомним, 4 мая в этот же столб при выезде со Студенческого переулка врезалась девушка на Mercedes. А по рассказам самарцев, этот перекресток давно пользуется у местных водителей недоброй славой именно из-за столба между трамвайными линиями, который «наловил» уже очень много автомобилей.