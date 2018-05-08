Охранник нерестового рыбного хозяйства на Кубани подозревается в браконьерстве

Мужчина вышел в море на незарегистрированной небольшой плоскодонной лодке с двумя веслами, установил запрещенные для любительского рыболовства орудия лова и незаконно добыл свыше 250 особей промысловой рыбы общим весом более 20 килограммов.

В период с 1 марта по 31 мая включительно в азовских лиманах Краснодарского края любительская и спортивная рыбалка запрещена. При осуществлении любительского промысла в разрешенные периоды рыбакам следует помнить, что с начала года для них установлен суточный лимит добычи водных биоресурсов, который не должен превышать пять килограммов, либо одна особь, если ее вес превышает указанную массу.