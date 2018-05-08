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13:08 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Охранник нерестового рыбного хозяйства на Кубани подозревается в браконьерстве

В Ейске на 54-летнего сотрудника крупного предприятия, которого задержали еще в марте, теперь завели уголовное дело.

Мужчина вышел в море на незарегистрированной небольшой плоскодонной лодке с двумя веслами, установил запрещенные для любительского рыболовства орудия лова и незаконно добыл свыше 250 особей промысловой рыбы общим весом более 20 килограммов.

Взяли рыболова с поличным пограничники уже на берегу Ейского лимана. У правонарушителя изъяли орудия промысла, включая лодку, и выловленную тарань.

Мужчине грозит как крупный штраф, так и лишение свободы.

В период с 1 марта по 31 мая включительно в азовских лиманах Краснодарского края любительская и спортивная рыбалка запрещена. При осуществлении любительского промысла в разрешенные периоды рыбакам следует помнить, что с начала года для них установлен суточный лимит добычи водных биоресурсов, который не должен превышать пять килограммов, либо одна особь, если ее вес превышает указанную массу.

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