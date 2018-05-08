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13:28 (мск), источник: ЕАН

Завершено расследование дела барда Новикова о махинациях с «Бухтой Квинс»

Завершено расследование дела о мошенничестве с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс», фигурантами которого являются бард Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, поселок «Бухта Квинс» начал строиться еще в 2008 году, а в 2013 году стройка была заморожена. Пайщики полагают, что деньги на строительство были разворованы. По факту заморозки строительства из-за отсутствия средств было заведено уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходят бард Александр Новиков, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и Лариса Ассонова.

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По версии следствия, в период с декабря 2010 года по декабрь 2012 года они похитили часть денежных средств пайщиков. Как полагает следствие, обвиняемые знали, что определенные строительные работы уже выполнены силами частной строительной компании, но под видом оплаты этих же работ часть средств была выведена. В списке потерпевших порядка 60 человек, сумма ущерба — более 50 млн рублей.

«Проведен целый комплекс следственных действий, которые позволили собрать доказательственную базу, достаточную для предъявления обвинения всем троим фигурантам (причем одному из обвиняемых — екатеринбуржцу, 1953 года рождения, было предъявлено новое обвинение, с учетом, в том числе, дополнительно собранных по делу доказательств)», — отмечается в сообщении следователей.

В ближайшее время стороны и их юристы смогут ознакомиться с материалами дела.

Следствие уточняет, что расследование дела в отношении Ларисы Ассоновой было завершено в феврале. Фигурантка признала свою вину и активно способствовала расследованию преступления, в связи с чем, с ней было заключено досудебное соглашение.

«Уголовное дело в отношении указанной обвиняемой еще рассматривается судом по существу», — уточняет управление СКР.

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