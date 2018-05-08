Калининградец инсценировал ДТП, чтобы получить миллион по страховке

По предварительной информации, злоумышленник инсценировал дорожно-транспортное происшествие, после чего пытался подать заявление на получение страховых выплат в размере свыше 1 миллиона рублей. Однако заявителю в выплате компенсации отказали, так как было установлено, что указанные повреждения транспортное средство получило не в результате заявленного ДТП.