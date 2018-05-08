Калининградец инсценировал ДТП, чтобы получить миллион по страховке
В Калининграде полицейские установили причастность горожанина к мошенничеству в сфере страхования. Об этом сообщает
В Калининграде полицейские установили причастность горожанина к мошенничеству в сфере страхования. Об этом сообщает
По предварительной информации, злоумышленник инсценировал
Сотрудниками отдела уголовного розыска была установлена причастность 62-летнего жителя Калининграда к инсценировке аварии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере страхования». Максимальная санкция данной статьи — наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.