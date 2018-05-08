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16:07 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец инсценировал ДТП, чтобы получить миллион по страховке

В Калининграде полицейские установили причастность горожанина к мошенничеству в сфере страхования. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

По предварительной информации, злоумышленник инсценировал дорожно-транспортное происшествие, после чего пытался подать заявление на получение страховых выплат в размере свыше 1 миллиона рублей. Однако заявителю в выплате компенсации отказали, так как было установлено, что указанные повреждения транспортное средство получило не в результате заявленного ДТП.

Сотрудниками отдела уголовного розыска была установлена причастность 62-летнего жителя Калининграда к инсценировке аварии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере страхования». Максимальная санкция данной статьи — наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.

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