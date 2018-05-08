В микрорайоне Березовый произошел разрыв труб отопительной системы
Квартал в зоне аварии затянуло паром.
Квартал в зоне аварии затянуло паром.
Коммунальные службы занимаются устранением аварии в микрорайоне Березовый Марковского МО в Иркутске. Сегодня днем здесь прорвало трубы системы отопления. Мощными клубами пара затянуло целый квартал.
В управляющей компании корреспонденту «Аиф-Иркутск» сообщили, что авария произошла в зоне ответственности Южных электрических сетей. Якобы после устранения небольшой аварии было подано отопление по ремонтируемому участку и произошел разрыв. Сейчас участок оцеплен, жителей не пропускают.
В результате ЧП без горячего водоснабжения и отопления остался весь поселок. Жители комментируют в соцсетях, что в районе домов № 18 и № 29 размыт асфальт.